Masone (Genova) – Paura lungo l’Autostrada A26 Genova-Gravellone Toce in direzione nord, dove si segnala la presenza di un veicolo in fiamme nel tratto compreso tra Masone e Ovada, al confine tra Liguria e Piemonte. Lunghe code si stanno formando in prossimità del tratto coinvolto, mentre sul luogo dell’incidente sono giunti i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Il bilancio sarebbe di una persona rimasta ferita e trasportata in codice giallo all’ospedale di Novi Ligure.

Inoltre, un chilometro di coda si segnala anche in A10 tra Albisola e Celle Ligure verso levante. Nella direzione opposta, traffico intenso per un incidente tra il casello di Genova Aeroporto e quello di Genova Pegli.