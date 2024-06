Cogoleto (Genova) – Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla bonifica SIN Cogoleto Dal Cdm di oggi via libera alla norma per la bonifica del SIN di Cogoleto (Genova), ex area industriale di oltre 200mila mq per la lavorazione del cromo.

Prevista la nomina di un commissario straordinario per le attività di risanamento ambientale. Mediante accordo di programma con Regione Liguria ed enti locali, infatti, sarà individuata la destinazione d’uso delle aree, gli interventi di bonifica e il piano di riconversione.

“Tuteliamo l’ambiente – dichiara il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica, Vannia Gava – restituiamo un’ampia porzione di territorio che, opportunamente valorizzata, rappresenterà un sito strategico al servizio della comunità e per lo sviluppo dell’economia locale”