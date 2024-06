Genova – Ha atteso il rientro della ex moglie e l’ha aggredita mentre entrava con le figlie minorenni ma i vicini di casa hanno chiamato i carabinieri che lo hanno subito arrestato.

Un 40enne genovese è finito in manette, nella serata di ieri, dopo aver inveito ed aggredito fisicamente la ex moglie dopo averla attesa sotto la casa dalla quale è stato allontanato proprio a seguito di minacce ed altri episodi di violenza cui hanno dovuto assistere anche le due figlie minorenni della coppia.

Fortunatamente, però, i vicini hanno subito capito cosa stava avvenendo e sono intervenuti chiamando il numero di emergenza 112 e cercando di aiutare la persona aggredita.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Genova sono arrivati velocemente ed hanno arrestato per atti persecutori l’uomo.

La donna si era già rivolta alle forze dell’ordine per denunciare l’ex marito ed il timore di conseguenze peggiori ha fatto scattare l’arresto e la detenzione in carcere, a Marassi.