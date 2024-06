Genova – Anche nel corso della tarda serata di ieri, domenica 23 giugno, è stata segnalata la presenza di cinghiali lungo le strade del capoluogo. La segnalazione è arrivata direttamente dalla polizia locale tramite il canale GenovaAlert.

Gli animali sono stati avvistati prima in via Giordano Bruno e qualche minuto più tardi in via Vassallo e in via Traverso, nel quartiere di Albaro.

Contrariamente a quanto accaduto la scorsa settimana in corso Europa, la presenza dei cinghiali non ha causato incidenti o danni per i residenti della zona.