Genova – Ancora passeggiate di cinghiali per le vie della città e, a dimostrare che il problema non riguarda solo le alture, la segnalazione arriva questa volta dalla zona “a mare” dell’elegante quartiere di Albaro.

Intorno alle 23 un grosso esemplare e alcuni cuccioli sono stati visti passeggiare in via Giordano Bruno ed è scattato il primo allarme alla polizia locale che ha diffuso un messaggio di allerta per automobilisti e motociclisti.

Più tardi presumibilmente la stessa famigliola era a spasso tra via Vassallo e via Traverso, sempre ad Albaro.

Anche in questo caso è scattata l’emergenza e dopo la comunicazione di allerta una pattuglia ha seguito gli animali per garantire la scurezza dei passanti.

(Foto di Archivio)