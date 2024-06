Oneglia (Imperia) – I festeggiamenti per San Giovanni Battista proseguono questa sera (tempo permettendo) con i tradizionali fuochi d’artificio.

Le tradizionali liturgie religiose presso la Basilica Collegiata e, nel pomeriggio, la grande processione religiosa per le vie del centro storico, fungeranno da volano ad una serata che avrà la sua apoteosi sul piazzale dell’ex banchina oceanica Aicardi, alla radice del molo corto di Oneglia, sede dei festeggiamenti laici della Festa di San Giovanni.

Il più atteso tra gli eventi in programma oggi resta quello coi fuochi d’artificio, un momento caro a tutti gli Imperiesi ed ai numerosi ospiti della città, atteso con gioia, quasi con trepidazione, visto ed apprezzato da decine di migliaia di persone rapite dallo scintillio di quel tourbillon di colori che solo i giochi pirotecnici sanno regalare.

Messi in scena dalla premiata ditta Martarello, i fuochi d’artificio rappresentano da sempre l’omaggio che il Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi offre alla città ed ai suoi ospiti. L’esibizione pirotecnica rappresenta un impegno notevole, anche e soprattutto in termini economici, per gli organizzatori, che grazie anche al fattivo contributo delle aziende da sempre vicine al Comitato, anche quest’anno garantiranno un evento che, in tema di spettacolo, finirà sicuramente per onorare le aspettative.

In attesa che il cielo di Oneglia si illumini ai bagliori dei fuochi d’artificio (orario previsto per lo spettacolo pirotecnico è quello delle 23), sono tante le proposte che i volontari del Comitato San Giovanni offrono ai visitatori ed agli ospiti della Festa. Attesissima è la visita, intorno alle ore 19,30, di Pietro e Annina, protagonisti di una storia d’amore, romanzata dall’imperiese Giovanni Donaudi che a metà ottocento, suggestionato dalla pubblicazione di Alessandro Manzoni, volle far rivivere episodi simili al “romanzetto ove si tratta di Promessi Sposi”, ambientandolo nella città di Porto Maurizio e nelle sue valli e spostando la lancetta del tempo al XV secolo. Nell’attesa dei due “innamorati” e mentre nell’ambito della festa cominceranno ad espandersi profumi e sapori di ciò che stanno preparandosi a scodellare i valenti cuochi di Ineja Food, sarà possibile visitare l’esposizione foto “luoghi e momenti di vita cittadina” frutto dell’archivio del Comitato San Giovanni o misurarsi, presso lo spazio sport, con antichi e suggestivi giochi di legno artigianali presentati dall’associazione Ludo Ergo Sum.

Poi tanta buona musica e spettacoli. Da seguire, alle 20,45 DJ Tex, col gruppo The Klub, giovani DJ, presenterà musica a 360°; seguirà alle 21,15 l’esibizione di pattinaggio a rotelle a cura asd Bastia sez. Sanremo. Poi ancora, alle ore 22 l’esibizione della scuola Salsa Creativa “Tropical Beck’s” del maestro Riccardo Amoretti e, alle ore 22,15, attesissimo lo spettacolo di danza funk e hip hop della scuola “Fresh ‘n’ Clean Junior”.

Ieri sera hanno riscosso grande attenzione da parte del pubblico presente il laboratorio teatrale “Interact” di cui è direttore e regista Luca D’Addino. Ancora applausi per il quartetto d’archi orchestra Note Libere presente a più riprese quest’anno alla Festa. Apprezzata, in serata, l’animazione musicale genere latino proposta da DJ Francesco cui ha fatto seguito lo straordinario musical “Caribe Boat” proposto, su ritmi latini e caraibici dalla scuola Academia de Baile della maestra C. Zanello.

Qui di seguito il programma odierno e quello di domani:

lunedì 24 giugno

in mattinata Basilica Collegiata di San Giovanni Battista, Santa Messa in onore del patrono di Oneglia, con S.E. il Vescovo diocesi Albenga-Imperia

ore 18,15: grande processione religiosa per le vie del centro storico di Oneglia

ore 19,00: apertura Info point – presidio Croce Rossa Italiana; pesca della Zucchetta (area intrattenimento); apertura casse – notizie e musica da Radio Ineja 2024; esposizione foto “luoghi e momenti di vita cittadina” archivio Comitato San Giovanni giochi di legno artigianali presentati dall’associazione Ludo Ergo Sum (spazio sport)

ore 19,30: Pietro ed Annina, nobili di Torrazza fanno visita alla festa Ineja 2024

ore 20,45: musica con dj Tex, il gruppo The Klub, giovani dj, presenta musica a 360°

ore 21.15: esibizione di pattinaggio a rotelle a cura asd Bastia sez. Sanremo

ore 22.00: “Tropical Beck’s” esibizione scuola Salsa Creativa del maestro Riccardo Amoretti (area spettacoli)

ore 22,15: spettacolo di danza funk e hip hop della scuola “Fresh ‘n’ Clean Junior” della Palestra Creativa di Imperia (area spettacoli)

ore 23,00: grande spettacolo pirotecnico di San Giovanni (bacino portuale di Oneglia),

a seguire animazione musicale e balli di gruppo con dj Tex (area spettacoli)

martedì 25 giugno

ore 19,00: esposizione foto “luoghi e momenti di vita cittadina” archivio Comitato San Giovanni

momenti di gioco e attività ludico-sportive proposte dall’UC Imperia

ore 19,30: “Movin’ On Rock Festival” XI° edizione, proposta dall’associazione MORF

ore 23,00: spaghettata di fine festa…

ore 23,30: chiusura Festa di San Giovanni 2024…