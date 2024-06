Recco – Il “Recchelino d’Oro” edizione 2024 è stato consegnato a don Pasquale Revello, ex parroco della cittadina della riviera ligure di levante.

La cerimonia nella sala del consiglio comunale di Recco gremita di persone.

Il sindaco Carlo Gandolfo insieme ad una delegazione dell’amministrazione comunale, ha consegnato a don Pasquale Revello, ex parroco della città, il prestigioso riconoscimento.

Il “Recchelino d’Oro” il riconoscimento istituito per rendere omaggio a quei cittadini che come da regolamento dell’onorificenza, hanno “svolto un’attività ultradecennale significativa nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale, filantropico, per atti di coraggio, per particolari manifestazioni di attaccamento verso la Città, contribuendo in modo significativo alla sua crescita sociale e civile, aumentandone il prestigio con disinteressata dedizione” o che hanno “compiuto anche un singolo evento di carattere straordinario con riflessi positivi sulla città”.