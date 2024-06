Chiavari – Ha visto il taxi fermo e incustodito ed è salito a bordo partendo a razzo. Momenti di comprensibile paura per il conducente di un mezzo pubblico che si trovava in corso Assarotti quando è sceso dal mezzo per un’urgenza e quando si è girato non ha più visto la vettura.

Subito è scattato l’allarme al 112 che ha fatto intervenire le forze dell’ordine ed in breve il mezzo è stato rintracciato in corso De Michiel.

Fermato il taxi il mistero è stato chiarito, un senza fissa dimora di 51 anni che peraltro non ha mai preso la patente, aveva preso il mezzo per fare un giro.

L’uomo è stato arrestato per furto e sanzionato per guida senza patente.