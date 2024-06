Genova – Ancora una brutta notizia per il tessuto commerciale di Sestri Ponente dove ha chiuso il bar Tla Crota, presente dal 1955 nella zona di via Sestri. Il bar ristorante ha fermato l’attività e la notizia sta suscitando tante emozioni tra l’affezionata clientela e chi lo interpreta come l’ennesimo brutto segnale per l’economia della zona, da tempo in crisi e con la “spada di Damocle” dell’apertura dell’ennesimo supermercato appena autorizzata dal Comune di Genova e che non ha preso nella minima considerazione i tanti appelli e allarmi dei rappresentanti del commercio della zona.

Sulle pagine sociale del quartiere si ricorda la simpatia e la cordialità dei titolari e in molti lamentano la perdita di un locale che ha fatto la storia del quartiere. Qualcuno nutre ancora la speranza che si tratti di uno scherzo.