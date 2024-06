Genova – Traffico già in tilt nella zona dei varchi portuali di via Albertazzi e via Balleydier, usati anche per le partenze e gli arrivi per i traghetti, a causa di uno sciopero con corteo dei lavoratori del Porto di Genova che sono in agitazione da giorni per protestare contro le condizioni di lavoro nel porto e il comportamento di alcune aziende.

Una manifestazione muoverà in mattinata verso Palazzo San Giorgio a Caricamento.