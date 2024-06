Genova – Un serpente che striscia tranquillamente a bordo strada, sul lungomare di Pegli.

La segnalazione, con tanto di video, è stata fatta sulla pagina di “Sei di Pegli se” dove un anonimo ha postato le immagini riprese sul lungomare e riprendono un serpente, molto probabilmente un innocuo biacco, mentre striscia con una verta velocità sui lastroni in pietra che sostengono la ringhiera, a pochi metri dal mare.

Un incontro certamente inusuale e che ha suscitato un pò di paura ma ingiustificata visto che l’animale non è certamente pericoloso per l’uomo (non è una vipera) ed anzi lo aiuta a mantenere sotto controllo la popolazione di topi e ratti che, sempre secondo le segnalazioni, sono piuttosto numerose nella zona.

Il serpente si è allontanato velocemente trovando poi riparo tra gli scogli.