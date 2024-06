Albenga (Savona) – Indagini in corso per individuare ed arrestare la persona che ieri sera, intorno alle 21, ha ferito a coltellate un uomo in viale Pontelungo.

L’allarme è scattato grazie alle segnalazioni di alcuni residenti spaventati dalle urla di una rissa tra diverse persone.

Nel parapiglia generale è spuntato un coltello o un coccio di bottiglia ed uno dei contendenti è stato colpito.

All’arrivo dell’ambulanza le persone erano già fuggite e il ferito è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

In corso le indagini per individuare ed assicurare alla Giustizia il feritore.