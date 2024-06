Genova – Il borgo marinaro di Boccadasse si riempie di turisti ogni giorno ma non ci sono bagni pubblici. La “stoccata” al Comune di Genova non arriva dall’opposizione ma dalle fila di Fratelli d’Italia che sostiene la maggioranza che guida Palazzo Tursi. L’interrogazione presentata in consiglio comunale dal consigliere Francesco De Benedictis ha sollevato un caso perché, effettivamente, quello dell’assenza dei bagni pubblici è un problema più volte evidenziato dalle guide turistiche e non solo per Boccadasse insieme ad una certa “ritrosia” dei gestori dei locali pubblici, ben lieti di approfittare della deregulation sui dehor che permette di acquisire a prezzi stracciati spazi che un tempo fruttavano somme importanti al Comune ma che non sembrano altrettanto disponibili quando si tratta di offrire al pubblico servizi che sono inclusi negli obblighi previsti per i titolari di licenze pubbliche.

Boccadasse, come altre zone ad intenso traffico turistico, come Spianata Castelletto ed altre, viene letteralmente invasa dai turisti ad ogni ora del giorno e non solo eppure, come evidenziato dal consigliere di Fratelli d’Italia, non dispone di bagni pubblici. Un problema non da poco e che non nasce certo oggi.

Alla definizione di “Genova lacunosa” l’assessore delegato a rispondere alla denuncia pubblica, Mauro Avvenente, ha replicato che le iniziative allo studio sono molte e per lo più riguardano accordi con la Polisportiva Vignocchi per usare i servizi igienici esistenti ma anche la possibilità di acquisire – sembra a carissimo prezzo – spazi privati che verrebbero utilizzati anche per posizionare i bidoni della raccolta differenziata.

Un investimento assai oneroso su cui vigila l’opposizione e pertanto si sta pensando anche ad una struttura rimovibile da posizionare in zona ponticello.

Struttura che verrebbe posizionata per offrire una soluzione nell’immediato ma che necessita sempre di un cospicuo investimento e sarebbe comunque temporanea e – si teme – invisa ai residenti che certo non gradirebbero l’istituzione di un vespasiano pubblico proprio vicino casa.