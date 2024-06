Genova – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso di un 30enne trovato morto nella sua cella, nel carcere di Marassi. Il corpo senza vita è stato trovato da alcuni agenti di polizia penitenziaria che hanno tentato inutilmente di rianimarlo.

Accanto al corpo un fornelletto per cucinare che potrebbe essere stato usato per togliersi la vita o, più probabilmente, per procurarsi una forma di stordimento per sopportare le crisi d’astinenza di cui soffriva il giovane per la sua dipendenza da droghe.

Il caso ha riaperto la discussione sulle condizioni carcerarie e sull’esigenza di più personale di controllo dei detenuti e sulla necessità di speciali strutture per i detenuti con problemi psichiatrici e di dipendenza da droghe e alcol.

Da inizio anno sono già 101 le persone decedute nelle carceri italiane. 45 di loro si sono suicidati.

Sulla misteriosa morte del 30enne nella cella del carcere di Marassi è stata aperta una indagine per accertare le cause del decesso e le eventuali responsabilità.