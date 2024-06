Genova – Era arrivata nel porto genovese la merce sequestrata nel retroporto di Rivalta Scrivia dagli uomini dell’Agenzia delle Dogane.

Si tratta di 100 seggioloni per bambini e 300 pezzi tra porte, finestre, prodotti per costruzione di materiale plastico, vetri per finestre e cavi per le telecomunicazioni privi della marcatura CE e non corredati delle istruzioni e delle informazioni di sicurezza prescritte dai Regolamenti UE e quindi potenzialmente pericolosi.

Il materiale è stato bloccato all’importazione dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli in servizio presso gli uffici delle dogane di Rivalta Scrivia – Tortona (AL) – Retroporto di Genova.

L’Ufficio delle Dogane ha prontamente informato Ministero delle Imprese e del Made in Italy il quale confermava le valutazioni effettuate dai doganieri.

La merce descritta dovrà, pertanto, essere riesportata in quanto non conforme alla normativa unionale.

(Foto di Archivio)