Genova – Il temporale che si è abbattuto sulla città nella serata di ieri ha rovinato la “cena tristellata” organizzato per l’edizione del giorno della Dinner in the sky. Per i 20 “fortunati” protagonisti, tra loro anche alcuni noti politici, solo il tempo di salire sulla piattaforma e poi ai 50 metri previsti e poi il maltempo ci ha messo lo zampino rovinando il finale della serata e costringendo gli organizzatori a interrompere prima del tempo la serata per garantire la sicurezza degli invitati.

Giusto il tempo di salire in quota e fare qualche selfie – visibile sulle pagine social dei diretti interessati e poi le prime gocce che hanno spinto gli organizzatori a meditare sul da farsi.

La struttura dispone di una copertura in grado di proteggere da precipitazioni leggere ma “soffre” il vento forte e gli acquazzoni come quello che si è abbattuto sulla città nella serata di ieri.

Quando le precipitazioni si sono fatte troppo intense le misure di sicurezza sono entrate in azione e la piattaforma è stata riportata a terra.

Ora si pensa di “spostare” ad altra data la cena “tristellata” con gli chef stellati Ivano Ricchebono, Samuele Di Murro del ristorante San Giorgio e Marco Visciola de Il Marin.