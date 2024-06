Genova – Un grave incidente è accaduto nella serata di ieri, martedì 25 giugno, all’interno della galleria Mameli, che collega il quartiere della Foce con quello di Albaro.

Nel sinistro stradale sarebbero rimasti coinvolti due scooter. Ad avere la peggio una donna alla guida di uno dei mezzi a due ruote, rimasta gravemente ferita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che l’hanno soccorsa e trasportata in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino. L’altra persona coinvolta non ha riportato conseguenze particolarmente gravi e ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Oltre all’ambulanza, sul luogo dell’accaduto sono giunte anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente.