Un lento e graduale miglioramento delle condizioni meteo è atteso per i prossimi giorni, mano a mano che la goccia fredda che ci ha interessato in questi giorni tenderà a colmarsi parzialmente e a spostarsi verso est.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 26 Giugno 2024

Al mattino cielo sereno o al più velato su tutta la regione.

A partire dalle ore centrali aumento dell’attività cumuliforme sull’Appennino e nelle zone interne con possibili brevi temporali, più probabili tra la Valle Scrivia e la Val di Vara.

Lungo la fascia costiera aumento della nuvolosità soprattutto sul centro-levante senza fenomeni di rilievo.

Venti di brezza da nord al mattino, più sostenute da sud al pomeriggio.

Marepoco mosso

Temperature minime in lieve calo, in aumento le massime.

Sulla costa temperature minime tra +14/+18°C – Max: +24/+28°C

Nell’interno temperature minime tra +11/+16°C – Max: +19/+24°C