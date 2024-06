Genova – Il plastico con la “visione” della città nel 2030 del sindaco Marco Bucci e della sua Giunta, con le opere in fase di progettazione già realizzate e visibili sul territorio, in mostra da sabato 29 giugno a Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova.

La ricostruzione in scala della città immaginata dal sindaco Marco Bucci per il traguardo del 2030 sarà visitabile, dalle 14 alle 19, esposta al pubblico nella sala giunta vecchia di Palazzo Tursi.

Il modello 6 per 2 metri in legno tridimensionale, è in scala 1:5000, e rappresenta Genova, da Voltri a Nervi, con le nuove opere infrastrutturali ideate e volute dall’amministrazione comunale (ed ancora oggetto di contestazione da parte di Comitati e Associazioni).

Il plastico è stato esposto nell’anteprima internazionale del Mipim-Marché international des professionels de l’immobilier, a metà marzo a Cannes.

Il plastico sarà visibile, con il servizio di presidio e assistenza dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri, durante i fine settimana, fino al 18 agosto.

Questo il calendario completo delle visite: sabato 29 giugno (dalle 14 alle 19), domenica 7 luglio (dalle 14 alle 19), sabato 13 (dalle 9 alle 13) e domenica 14 luglio (dalle 14 alle 19), sabato 20 e domenica 21 (dalle 14 alle 19); con orario 14-19 sabato 3 e domenica 4, sabato 10 e domenica 11 e sabato 17 e domenica 18.