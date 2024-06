Condizioni meteo in generale miglioramento per lo spostamento della goccia fredda verso est e la conseguente rimonta anticiclonica sul Mediterraneo che proteggerà un pò di più dalle perturbazioni in arrivo dall’Atlantico e dal Nord Europa.

Temperature in aumento, seppur per pochi giorni ma non mancheranno nubi basse sparse e cielo “sporco” a causa della risalita alle alte quote di sabbia proveniente dal deserto del Sahara.

Queste, nel dettaglio, le condizioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 27 Giugno 2024

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, con nubi basse sparse sul versante costiero, più compatte tra Savonese e Genovesato.

Al pomeriggio persisterà qualche nube sparsa ma in diradamento rispetto al mattino specialmente sul Savonese.

Venti tra deboli e moderati dai quadranti meridionali.

Mare poco mosso.

Temperature generalmente stazionarie, in lieve aumento a Levante.

Sulla costa temperature minime tra +16/+20°C – Max: +21/+25°C

Nell’interno temperature minime tra +10/+16°C – Max: +17/+24°C