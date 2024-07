Genova – Denso fumo nero che invade locali e binari e l’allarme anti incendio che scatta nelle sale controllo. Momenti di comprensibile paura, ieri sera, per un incendio che ha interessato un gruppo di continuità presso la stazione ferroviaria di Principe.

La stazione è stata rapidamente fatta evacuare mentre le squadre anti incendio intervenivano in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco.

La stazione è rimasta chiusa al pubblico a lungo mentre venivano attivate le procedure di emergenza e anche il traffico ferroviario è stato interrotto a lungo con disagi e ripercussioni su tutta la linea.

Fortunatamente non si registrano feriti ma i danni sono ingenti. La situazione è tornata alla normalità solo a tarda ora.

Indagini per accertare l’origine delle fiamme che sarebbero state originate da un corto circuito.