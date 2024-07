Genova – Andrà in scena giovedì 4 luglio 2024, alle ore 21.30, a Villa Imperiale a Genova lo spettacolo “A volte capita” dell’associazione teatrale I Mancini del Quarto, scritto da Eleonora Bombino con regia di Marco Zanutto.

L’evento fa parte della rassegna estiva del Teatro Garage “Ridere d’agosto ma anche prima”, giunta quest’anno alla 34ª edizione.

“A volte capita”, portato in scena da Marco Zanutto, Marco Novelli, Massimo Novelli, Giada Dovico, Alessandro Tocco, Giuliana Russo, Eleonora Bombino e Michela Gatto, è una commedia contemporanea che, attraverso intrecci e situazioni divertenti, affronta la complessità delle dinamiche familiari.

La vicenda parte da una riunione di famiglia per un’occasione importante, un evento, uno di quegli eventi che meritano di essere festeggiati. Ecco, dunque, che casa Pellegrini si riempie, si accalcano i parenti invitati a cena dai padroni di casa Leonardo e Donatella. C’è molta trepidazione. Ci sono tutti o quasi, nell’attesa, naturalmente, i convitati a poco a poco svelano, loro malgrado, i loro piccoli o grandi difetti, i loro vizi malcelati, i loro reciproci dissapori, insomma si dipinge inesorabilmente un quadro di varia umanità. Del resto, come si dice? Parenti-serpenti! Tutto questo, però, passa gradualmente in secondo piano, perché, in realtà, la famiglia riunita sa bene che è lì per essere messa a parte di una comunicazione di straordinaria importanza, anche se si capisce molto presto che si è trattato per tutti di un invito a sorpresa. Nessuno dei presenti, infatti, nemmeno Leonardo stesso, conosce il vero motivo di quella riunione. Il rapporto padre-figlia sarà il vero nocciolo della questione e l’amore per Valentina aiuterà il papà, Leonardo, a superare i suoi pregiudizi.

Le prevendite dello spettacolo sono acquistabili all’ufficio del Teatro Garage mercoledì e giovedì ore 14-17 e venerdì ore 11-14 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova): all’ufficio IAT Garibaldi da lunedì a domenica ore 9.30-18 (via Garibaldi, 12r – 16124 Genova, telefono 010 5572903, mail: info@visitgenoa.it); all’ufficio IAT Porto Antico da lunedì a domenica ore 9.30-18 (Ponte Spinola, accanto biglietteria Acquario, 16124 Genova, telefono 010 5572903, mail: info@visitgenoa.it); online su www.teatrogarage.it. Le sere degli spettacoli le biglietterie aprono presso le aree di spettacolo a partire dalle 20. Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso la biglietteria allo sportello “cambio prevendite”.