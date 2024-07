Genova – Ancora chiusure “eccellenti” per sospetti problemi sanitari e questa volta ad essere costretto a sospendere l’attività, a seguito delle verifiche è il ristorante X-Sushi di piazza Corvetto.

I controlli a tappeto della Asl 3 e dei carabinieri del Nas, il nucleo anti sofisticazioni, avrebbero rilevato anomalie sotto il profilo igienico-sanitario che hanno portato alla sospensione dell’attività sino a quando non verranno eseguiti gli interventi previsti dalle normative.

Quello del ristorante di piazza Corvetto è solo uno dei nomi “eccellenti” sanzionati a seguito dei controlli eseguiti in moltissimi locali. Nel centro storico è anche nato un forte dibattito per la presenza di insetti infestanti che rischiano di rendere complesse e dai risultati “precari” le campagne di disinfestazione condotte da altri locali chiusi per carenze igieniche e sanitarie.

Molti proprietari di locali chiedono al Comune di farsi carico di interventi “robusti” in particolare nel sottosuolo dove si annidano colonie di animali e insetti che rischiano di rendere vani gli interventi di bonifica messi in campo dai proprietari di Bar e Ristoranti.