Genova – Cinghiali a spasso per tutta la notte per le vie di San Fruttuoso. La prima segnalazione è arrivata ieri sera, intorno alle 21,30 e la polizia locale ha fatto scattare il consueto invio di un messaggio di allerta per motociclisti e automobilisti invitandoli alla massima attenzione a seguito degli incidenti, anche gravi, che si sono verificati nelle scorse settimane.

Gli animali hanno continuato a girare per le vie del quartiere per tutta la notte e questa mattina, intorno alle 5,20, sono stati segnalati ancora liberi di circolare per strada ma questa volta nella zona di piazza Martinez.

Gli animali sono attratti dalla spazzatura abbandonata accanto ai cassonetti e dalla distribuzione di cibo da parte di sconsiderati che violano il divieti, rischiando una sanzione da 500 euro, e che condannano gli animali a morte certa visto che, se catturati, non possono essere trasferiti nei boschi.