Genova – Sono gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni dell’uomo di 33 anni coinvolto ieri sera, intorno alle 22, in un grave incidente stradale avvenuto in via San Quirico, all’incrocio con via Gallesi, nell’omonimo quartiere della Valpolcevera.

Per cause ancora in via di accertamento la moto su cui viaggiava l’uomo si è scontrata con un’auto e ad avere la peggio è stato il centauro che è stato sbalzato dal sellino ed è caduto rovinosamente a terra, riportando diverse gravi ferite.

Sul posto è intervenuta l’automedica Golf 2 e l’ambulanza della Croce d’Oro di Sampierdarena e il personale ha immobilizzato il ferito nella speciale barella spinale – per evitare lesioni alla colonna vertebrale e lo ha intubato.

Trasferito in codice rosso, il più grave, in ospedale, i medici hanno rilevato un brutto trauma cranico e diverse fratture.

La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica ed è stata riaperta solo a mezzanotte.

In corso le indagini per ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.