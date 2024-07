Genova – Ancora furti in appartamento nel quartiere di Marassi dove ignoti hanno colpito nella serata di ieri.

I ladri hanno tentato di forzare una porta di un appartamento in via Zena e poi, non riuscendo ad aprirla, sono passati al piano superiore dove la porta ha ceduto e i ladri sono riusciti ad entrare approfittando dell’assenza dei proprietari.

L’appartamento è stato letteralmente passato al setaccio con cassetti rovesciati, armadi svuotati e tutti gli oggetti di valore sono stati trafugati.

Forte la preoccupazione dei residenti della zona che è interessata da una nuova ondata di furti come quelle già registrate negli anni scorsi.

Questa volta, però, i ladri preferiscono passare dalla porta di casa invece di arrampicarsi lungo i tubi del gas sulle facciate o nelle pareti più nascoste dei palazzi.