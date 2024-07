Genova – Sono previsti pesanti disagi anche in Liguria perchi viaggia in treno per lo sciopero del personale di FS indetto per il fine settimana del 6 e 7 luglio 2024.

I lavoratori incroceranno le braccia dalle ore 21 di sabato 6 luglio sino alle 21 del giorni successivo, domenica 7 luglio.