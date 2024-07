Genova – Il Comune ha deliberato lavori in somma urgenza per mettere in sicurezza via al Capo di Santa Chiara dove è in atto uno smottamento del terreno.

A seguito di un sopralluogo svolto nella giornata del 4 giugno 2024 presso via al Capo Santa Chiara, all’altezza dei civici 39-41, è stato rilevato un aggravamento della situazione tale da non rendere più sufficienti le pregresse azioni di mitigazione del dissesto assunte dalla Civica Amministrazione per contenere lo smottamento che ha interessato il muro di sostegno stradale”.

Su proposta dell’assessore a Bilancio, Lavori Pubblici, Opere strategiche infrastrutturali, Rapporti con i Municipi, Pietro Piciocchi, la Giunta ha proposto al Consiglio comunale di prendere atto del verbale di attivazione dei lavori di Somma Urgenza, di dare atto che la spesa complessiva pari ad Euro 1.050.000,00 sarà finanziata con risorse proprie dell’Ente, iscritte a Bilancio del 2024”.

La delibera è stata approvata all’unanimità ed è stata dichiarata l’immediata eseguibilità.