Rapallo (Genova) – Un giovane è stato arrestato dalla polizia dopo quanto accaduto nel primo pomeriggio di domenica 30 giugno nei pressi della stazione ferroviaria di Rapallo.

Il ragazzo avrebbe rubato lo zaino ad un turista di nazionalità australiana, ma sarebbe stato beccato da alcuni testimoni che avrebbero tempestivamente allertato le forze dell’ordine.

Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato e fermato il malvivente. Il giovane ha prima provato a fuggire e successivamente minacciato gli agenti e posto una forte resistenza al fermo. Una volta riportata la situazione alla normalità, è stato trasportato in Commissariato.

A seguito di ulteriori accertamenti, è emerso come il giovane fosse maggiorenne – e non avesse 17 anni come da lui dichiarato – e che non fosse nuovo ad episodi di questo tipo.