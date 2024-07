Sestri Levante (Genova) – Al via il numero chiuso per l’accesso alla spiaggia della Baia del Silenzio e contingentamento dei bagnanti che ogni giorno possono accedere alla celebre baia. I tre varchi di ingresso – situati in piazzetta Stalli, vico Andersen e via Portobello – vigilano attentamente per limitare il numero degli accessi a quelli stabiliti dal controverso progetto varato negli anni scorsi e che vedrà, nel 2025, la necessità di pagare un ticket per accedere alla spiaggia (e ai servizi).

Gli accessi saranno sorvegliati dal personale incaricato dal Comune di Sestri Levante tutti i giorni, dalle 8:30 alle 17:30 fino al 1º settembre.

Non solo limiti e numero chiuso per la Baia del Silenzio, però, perché la sperimentazione prevede anche l’istituzione di nuovi servizi – anche rivolti alle persone con disabilità – e la presenza di personale addetto alla sicurezza dei Bagnanti.

Fino al 1º settembre poi, sarà attivo l’Infopoint turistico gestito dalla cooperativa Il Sentiero di Arianna che sarà aperto ogni giorno dalle ore 10 alle ore 17. All’interno del punto informativo sono disponibili tre bagni, uno dei quali accessibile e dotato di fasciatoio, con utilizzo gratuito.

Nelle spiagge libere di Sestri Levante è stato avviato anche il servizio di salvamento, operativo quest’anno dalle 8:30 alle 17:30, con un’estensione di mezz’ora sia al mattino che al pomeriggio. Sono presenti sei postazioni in totale, situate a Sant’Anna (due postazioni), Portobello (una postazione), Riva Trigoso (tre postazioni, una in più rispetto all’anno scorso), e Renà (una postazione).

Le spiagge sono state altresì predisposte per accogliere le persone con disabilità garantendo postazioni accessibili a Renà, a Riva ponente nei pressi della Biblioteca del Mare e tre in Baia delle Favole: in zona Balin, a Sant’Anna. L’arenile della Baia del Silenzio è predisposto per consentire l’accesso al mare alle persone con ridotte capacità motorie.

A Sestri Levante c’è anche la spiaggia per i cani in zona Pietracalante, quest’ultima attiva dal 15 giugno.

Mediaterraneo Servizi mette a disposizione gratuitamente i tre mezzi inclusivi acquistati grazie al progetto Tourism4ALL: due scooter elettrici per anziani o persone con difficoltà motorie e una Ebike speciale che rende agevole il trasporto delle carrozzine.

Per informazioni info@mediaterraneo.it o chiamare il numero 0185 478605