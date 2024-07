Genova – Ha lasciato lo scooter parcheggiato per pochi minuti in viale Brigate Partigiane, nel quartiere della Foce ed ha consegnato le pizze che erano state ordinate in una vicina pizzeria ma quando è tornato il mezzo a due ruote era sparito.

Brutta avventura per un rider di 50 anni che, oltre a perdere il mezzo di trasporto, rischia di perdere il lavoro per l’impossibilità di poter consegnare a domicilio quanto ordinato.

L’uomo ha subito chiamato il 112 ma quando la pattuglia è arrivata ed ha fatto un giro per il quartiere, lo scooter, un Kymco 125 era sparito.

Ora si spera che il mezzo sia stato usato per “un giro” e che il ladro lo abbandoni, come spesso succede, in qualche via meno trafficata e tranquilla.

Molto spesso, però, i mezzi vengono nascosti in vere e proprie officine abusive, in garage e box, dove vengono smontati per poi rivenderne i pezzi sul mercato nero delle riparazioni.