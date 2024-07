Arenzano (Genova) – Automobilisti e trasportatori già in coda, questa mattina, dalle 6,30, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, nel tratto tra Arenzano e Varazze, in direzione ponente, a causa di incidente stradale.

Al momento si segnalano oltre 2 km di coda per intervento dei mezzi di soccorso e di bonifica.

Traffico in forte aumento, sempre sulla A10 ma in direzione Genova, per la chiusura dei varchi portuali e il mancato assorbimento del traffico dalla viabilità locale a causa dello sciopero dei lavoratori del Porto

(Foto di Archivio)