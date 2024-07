Genova – Ancora passeggiate di cinghiali per le strade della città. Questa volta le segnalazioni arrivano dalla zona di Marassi e di Quezzi dove famigliole di cinghiali hanno cercato cibo rovistando tra i rifiuti abbandonati accanto ai cassonetti della spazzatura creando potenziale pericolo per automobilisti e motociclisti.

La polizia locale ha fatto scattare i consueti messaggi di allerta per la presenza di cinghiali in via Bertuccioni e corso De Stefanis, in zona Stadio e in diverse altre zone vicine.

Gli animali passeggiano tra marciapiede e strada e possono improvvisamente attraversare la strada o ingombrare la carreggiata rappresentando un ostacolo improvviso e non prevedibile.

Diversi gli incidenti anche gravi che hanno avuto questa dinamica e con pesanti conseguenze soprattutto per i motociclisti.

