Genova – Nuovo sciopero dei lavoratori del Porto e nuova chiusura dei varchi portuali con code e intasamenti per il traffico che da ponente e dal casello di Genova Ovest muove verso il terminal traghetti e verso il centro.

Chiuso il varco Etiopia in lungomare Canepa e presidi agli altri varchi portuali di via Albertazzi. Altri presidi interessano gli altri varchi portuali dal PSA di Prà e Voltri sino al centro cittadino.

Pesanti le conseguenze per la viabilità cittadina già dalle prime luci dell’alba.

I lavoratori del Porto di Genova, come quelli di tutte le città portuali d’Italia, incroceranno le braccia sino a domani, venerdì 5 luglio.

A Genova si protesta per il passaggio di navi commerciali con carichi di armi e mezzi militari diretti nei paesi in guerra e in violazione delle norme dettate dalla Costituzione italiana e per chiedere più garanzie occupazionali, per la sicurezza del lavoro e per il diritto ad un equo compenso.

(Foto di Archivio)