Rapallo (Genova) – Uno sciame di api che atterra nel Cimitero e costringe i custodi a chiuderne una parte per evitare pericoli per i visitatori. E’ la sorpresa scoperta questa mattina dal personale addetto alla sorveglianza della struttura che, nel consueto giro di perlustrazione, si sono accorti della curiosa presenza ed hanno subito allertato i Vigili del Fuoco che, come ormai consuetudine consolidata, hanno chiamato gli apicoltori volontari che quotidianamente mettono a disposizione tempo e attrezzature per salvare e recuperare gli sciami che si fermano in luoghi dove possono creare fastidio o addirittura pericolo.

Lo scorso anno uno sciame si posò addirittura sulla sedia del giudice arbitro nel locale Tennis Club e ancora più recentemente uno sciame ha scelto un albero vicino ad una scuola per riposare un pò prima di riprendere il viaggio.

La sciamatura è infatti un fenomeno del tutto naturale e che rappresenta la strategia usata dalle api per diffondersi nel territorio.

Ogni anno nasce una nuova regina nell’alveare (la casa delle api) e la vecchia parte con un grosso gruppo di fedelissime per fondare una nuova colonia.

Lascia l’alveare e compie una sorta di viaggio a tappe e ogni volta, per riposare, si ferma in un luogo che le operaie esploratrici giudicano “sicuro” ma può capitare che la regina, pesante per le uova, si affatichi improvvisamente, costringendo lo sciame a sostare anche in zone non esattamente tranquille, come in città, su auto e moto, sui balconi o su un muro come nel caso del Cimitero.

No si tratta di un pericolo visto che le api, quando sciamano, sono cariche di miele e faticano a pungere ma non si deve sottovalutare la situazione e, soprattutto, meglio chiamare un apicoltore o i vigili del fuoco che sapranno chi avvertire.