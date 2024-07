Liguria – Tornano i saldi estivi e da sabato 6 luglio sarà possibile acquistare a prezzi scontati la merce esposta nei negozi che aderiscono all’iniziativa. Ii saldi estivi proseguiranno per 45 giorni, fino al 19 agosto.

“Un’occasione, non solo per acquistare capi e prodotti a prezzo scontato, ma per sostenere imprenditori e lavoratori di settori strategici per il nostro territorio” dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo economico e al Commercio Alessio Piana. “L’invito è quello di comprare nei negozi sotto casa – aggiunge l’assessore – per sostenere quei piccoli esercenti che portano illuminazione e sicurezza nelle nostre città”.

Il periodo dei saldi è stato reso omogeneo su tutto il territorio nazionale, come stabilito in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome-Cinsedo e in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza