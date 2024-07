Genova – Restano gravissime, all’ospedale Gaslini, le condizioni della bambina di 6 anni che ha rischiato di annegare nella piscina del centro di Sesta Godano, nello spezzino.

La piccola è stata rianimata per quasi un’ora dal bagnino che per primo si è accorto che la piccola aveva perso i sensi in acqua e si è tuffato per recuperarla.

Portata a bordo piscina è scattato l’intervento di emergenza con uso del defribrillatore e poi ventilazione polmonare forzata sino all’arrivo dell’automedica Delta 3 e l’ambulanza della Croce Rossa di Sesta Godano anche se poi si è deciso per il trasporto aereo con l’elicottero dei Vigili del Fuoco Drago.

La bambina, intubata e sotto costante monitoraggio del personale medico è stata trasferita all’ospedale Gaslini nella speranza che le conseguenze dell’assenza di ossigeno non abbia causato danni irreparabili.

Intanto è stata aperta un’indagine sull’episodio da parte dei carabinieri di Sesta Godano e per accertare per prima cosa come si siano svolti i fatti e se siano stati rispettati tutti i criteri di sicurezza all’interno dell’impianto sportivo.

Purtroppo l’annegamento è una delle cause di morte più diffuse per i bambini sino ai 6/7 anni.