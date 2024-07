Chiavari – Ha visto due persone aggrappate alla chiglia di una barca a vela ribaltata ed ha subito chiamato il numero di emergenza 112 che ha allertato la Capitaneria di porto.

Un gommone della Guardia Costiera è stato inviato nel tratto di costa tra Chiavari e Zoagli ed ha rapidamente individuato i due naufraghi in evidente difficoltà.

La motovedetta, arrivata da Santa Margherita Ligure, ha accostato l’imbarcazione capovolta ed ha recuperato i naufraghi riaccompagnandoli in porto al sicuro mentre l’imbarcazione è stata trainata per le riparazioni.

Nessuna conseguenza grave per i due naufraghi ed indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.