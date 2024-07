Genova – Altri 4 giorni di chiusura anticipata del servizio di Metropolitana ed ancora disagi per l’utenza delle ore serali. AMT ha comunicato che la Metro chiuderà alle 21 da oggi, lunedì 8 a giovedì 11 luglio compresi.

Secondo la nota di AMT si tratta di attività di manutenzione serale che vanno avanti da quasi un anno dopo l’annuncio del termine dei lavori “in anticipo” sui tempi previsti, lo scorso 22 agosto.

Più o meno da allora la Metropolitana chiude ogni settimana in anticipo per tre, quattro giorni.

Questa settimana i lavori riguarderanno l’aggiornamento ai sistemi di radiocomunicazione, l’installazione della nuova illuminazione LED e le prove dinamiche in linea con il nuovo treno.

Per consentire l’effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro nelle sere di lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 luglio. Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

Il collegamento serale con la Valpolcevera viene garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo) che però allunga in modo sensibile il percorso rendendo il viaggio meno agevole.