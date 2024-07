Genova – Colpo di scena nell’operazione di spostamento dei Migranti ospitati nell’ex Ostello della Gioventù di via Costanzi. La Prefettura, in contrasto con il Comune ha infatti sospeso a tempo indeterminato il trasferimento dei migranti in una diversa struttura in zona Camaldoli.

La decisione arriva dopo la manifestazione di questa mattina, con residenti e cittadini al fianco delle famiglie che ormai alloggiano nella struttura da tempo.

I manifestanti hanno chiesto a gran voce più rispetto per le famiglie con bambini che avrebbero dovuto subire un ulteriore trauma vedendosi trasferire in una nuova struttura in una zona lontano dal centro cittadino e dopo aver ormai avviato un processo di integrazione e inclusione.

“Le famiglie che ora vivono all’Ostello si sono integrate e iniziano a sentirsi parte di una comunità – spiegavano questa mattina i manifestanti – Non sono pacchi e vanno trattate con rispetto: i bambini vanno a scuola e gli adulti hanno trovato lavoro. Nessuno dovrebbe essere trattato come un oggetto da spostare a seconda della pancia della politica”.

Nella struttura dell’ex Ostello vivono da tempo una sessantina di persone e si chiede che la piccola comunità resti dove ha trascorso già molto tempo e dove il processo di integrazione non crea nessun problema.