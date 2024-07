Recco ha una area giochi per bambini completamente nuova e inclusiva in Lungomare Bettolo.

un luogo dove tutti i bambini, seppur con abilità differenti, possono giocare insieme. Lo spazio appositamente organizzato, dotato di percorsi ludici e giochi per bambini, sarà inaugurato domani, martedì 9 luglio, alle ore 17, alla presenza del sindaco Carlo Gandolfo. La cerimonia di inaugurazione sarà arricchita dalla benedizione di don Giuseppe Guastavino.

Gli spazi sono privi di barriere architettoniche e sensoriali e i giochi installati sono adatti a diverse fasce di età.

“Invitiamo la cittadinanza a venire e godere di questo spazio che sarà a disposizione di tutti. È un luogo dove i nostri bambini possono giocare, imparare e crescere in un ambiente stimolante” commentano il sindaco Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli.