Genova – Brunch all’americana con pancake, bagel e uova con bacon ma anche aperitivi e dolci tipicamente USA. A Genova sbarca California Bakery il marchio della ristorazione acquisito da Gabriele Volpi che lo porta, dal 16 luglio 2024, al Moody di Piccapietra.

La novità assoluta per la città di Genova arriva dopo l’avventura durata 25 anni del marchio che, a Milano, ha fatto epoca, e promette di portare nel capoluogo ligure il miglior brunch in città.

Insieme a Moody by Ten e alla Pasticceria Svizzera, California Bakery si ripromette di conquistare un posto nel cuore dei genovesi.

Lavori in corso nel punto vendita di Piccapietra e inaugurazione ufficiale prevista per martedì 16 luglio in largo XII Ottobre