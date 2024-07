Genova – Ancora passeggiate di famigliole di cinghiali per le vie della città nella notte appena trascorsa ed ancora allarme per rischio incidenti anche gravi.

La prima segnalazione intorno alle 21,30 nella zona di via Mogadiscio e via Terpi, in Valbisagno dove un gruppetto di animali è stato avvistato mentre camminava in mezzo alla strada.

Intorno alle 22,40 altra segnalazione in via Pisa, nel quartiere di Albaro. Anche in questo caso un gruppetto – una mamma con i cuccioli – è stata avvistata mentre cercava cibo tra i rifiuti abbandonati a lato dei bidoni della spazzatura.

Anche in questo caso è scattato l’allarme della polizia locale che ha inviato un messaggio di allerta per automobilisti e motociclisti.

segnalata presenza di cinghiali sulla carreggiata

Ancora una segnalazione nel cuore della notte, a Marassi, in viale Centurione Bracelli dove l’ormai consueta famigliola di cinghiali (mamma con cuccioli) è stata avvistata intorno alle 3,30 ed anche in questo caso è scattata l’ormai consueta emergenza.

(Foto di Archivio)