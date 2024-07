Genova – Nella prima serata di ieri, poco dopo le 19, la polizia è intervenuta in via Piantelli nel quartiere genovese di Marassi dove una donna di 88 anni ha raccontato di esser stata scippata da un uomo.

I fatti erano accaduti pochi minuti prima. Secondo quanto ricostruito dalla pensionata, un uomo si sarebbe avvicinato a lei e improvvisamente le avrebbe strappato dal collo una collanina che aveva con sé. Fortunatamente, la donna non ha perso l’equilibrio ed è rimasta in piedi, mentre il malvivente si è dato alla fuga.

Le forze dell’ordine hanno effettuato una prima ricerca nella zona, ma dell’uomo non c’era più alcuna traccia. Il ciondolo e la collana, però, sono stati trovati poco distanti. In ogni caso, sono state avviate le indagini per risalire all’identità del malvivente.