Genova – Da palazzo storico a celebre Night Club con botola segreta per fuggire in caso di “controlli” e poi la rinascita come struttura ricettiva turistica. Le Stanze del Piccadilly sono un concentrato di storia e di curiosità e le sue mura hanno assistito alla trasformazione della città e in un certo senso possono “raccontarla”.

un tuffo nella storia e nel fascino di Genova

Le Stanze del Piccadilly si trova a Genova, in via Antonio Gramsci 265A/rosso ed è apprezzata meta di turisti e famiglie in visita alla città e alle sue bellezze. Non è semplicemente una struttura ricettiva; è una finestra aperta sulla storia cittadina, una narrazione vivente che si snoda dal Medioevo fino ai giorni nostri.

Originariamente, l’edificio risale circa al XV secolo, con aggiunte significative fatte più di recente, all’incirca nel 1850. Ma è tra gli anni ’50 e ’90 del ‘900 che Le Stanze del Piccadilly vive una delle sue ere più emblematiche, fungendo da night club noto proprio con il nome di Piccadilly.

Durante questi decenni, è stato un punto di riferimento per l’intrattenimento notturno di fronte al porto, attirando visitatori locali e internazionali, tra cui marinai americani che popolavano la zona negli anni ’50 e ’60.

Ai marinai militari era proibito frequentare questi posti, ma la tentazione era fortissima e i proprietari avevano escogitato un “trucco” per evitare che le frequenti “retate” della ronda della polizia militare si trasformassero in robuste e salate punizioni per i poveri marinai. Esisteva infatti una botola segreta – presente ancora oggi in una delle stanze – che permetteva di scappare non visti, senza passare dall’ingresso principale.

(sotto la botola che ancora è presente in una delle stanze della struttura)



Un restauro che celebra il passato

Nel 2015, l’edificio è stato sapientemente ristrutturato per trasformarlo in una struttura ricettiva. I restauri hanno mantenuto il fascino dell’epoca con attenzione meticolosa ai dettagli originali, come i pavimenti in graniglia e le colonne in mosaico che narrano la ricca storia dell’edificio. Le travi in legno a vista, i muri in pietra e i mattoni conferiscono un’atmosfera autentica e accogliente, che invita gli ospiti a immergersi completamente nella storia genovese.

Comfort moderni in un’atmosfera storica

Oggi, Le Stanze del Piccadilly offre 20 posti letto distribuiti in quattro stanze confortevoli, ciascuna dotata di bagno privato e moderni comfort come macchina del caffè, bollitore, smart TV, frigobar, riscaldamento e condizionatore. Due delle stanze sono quadruple e due sono sestuple, ideali per gruppi numerosi o famiglie che desiderano esplorare Genova partendo da un luogo carico di storia. Si può anche decidere di prenotare l’intera struttura che ha le caratteristiche di un grande appartamento ma con quattro stanze tutte dotate di bagno interno.

Spazi comuni e gestione esperta

L’esperienza di soggiorno è arricchita da una zona comune accessibile a tutti gli ospiti, che include una cucina completa, sala da pranzo e un salottino dove rilassarsi e socializzare. Tutta la struttura è dotata di rete wi-fi ad alta velocità, ideale anche per chi in viaggio deve lavorare da remoto.

La gestione della struttura è affidata a Fabrizio Valenza, un ex dj e conduttore radiofonico con trent’anni di esperienza, oggi imprenditore felice di offrire un’accoglienza impeccabile e di trasmettere la passione per la cultura locale.

Un’ubicazione strategica

Situato vicino alla stazione ferroviaria di Genova Principe e alla Stazione Marittima, Le Stanze del Piccadilly è perfettamente posizionato per esplorare i tesori della città. L’Acquario di Genova, uno dei più grandi e spettacolari d’Europa, si trova a soli 12 minuti a piedi, mentre i magnifici Palazzi dei Rolli e il Palazzo del Principe sono a pochi passi, offrendo un facile accesso a una delle parti più affascinanti della storia genovese.

In conclusione Le Stanze del Piccadilly rappresenta un’opzione di soggiorno unica per coloro che cercano un’esperienza ricca di storia, comfort e cultura. Che siate viaggiatori solitari alla ricerca di una fuga storica, nomadi digitali o famiglie e gruppi desiderosi di immergersi nel patrimonio di Genova, questa struttura offre un’ospitalità calda, un’ubicazione invidiabile e un tuffo nel passato che rimarrà impresso nella memoria di ogni ospite.

Per informazioni: info@lestanzedelpiccadilly.it