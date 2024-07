Santa Margherita Ligure (Genova) – E’ del multimiliardario italo-americano Lorenzo Fertitta il gigantesco catamarano nero avvistato tra Santa e Portofino in queste ore. Si tratta in realtà della “nave porta giochi” del magnate dei Casinò e dei combattimenti di arti marziali che, in realtà viaggia su un altro mega yacht il Lonian.

Quello avvistato è Hodor, catamarano di 77 metri che segue come un’ombra il vascello “padronale” per garantire in ogni momento e alla sola richiesta: un elicottero personale, un motoscafo da corsa e naturalmente diverse moto d’acqua per il proprietario e per i suoi ospiti.

L’avvistamento della Hodor lascia pensare che presto nella baia arriverà anche la Lonian e che il multimiliardario Lorenzo Fertitta non è distante.

Gli appassionati di arti marziali e di combattimenti sapranno certamente di chi stiamo parlando ma per i più precisiamo che Lorenzo Joseph Fertitta e un imprenditore italo-americano a capo della Fertitta Capital e della Red Rock Resorts Inc.

Cresciuto con il fratello tra i Casinò di Las Vegas dove il padre lavorava come funzionario, Fertitta ha presto mosso i primi passi imprenditoriali nel settore del gioco d’azzardo e poi amministratore dell’azienda di famiglia che investiva in immobili e ovviamente in Casinò.

A poco più di vent’anni Lorenzo e Frank Fertitta erano già a capo di un’azienda che possedeva fisicamente 20 casinò in tre diversi stati americani.

Il vero “colpo”, però, Fertitta lo mette a segno acquistando le attività della UFC, l’Ultimate Fighting Championship che controlla gli eventi delle arti marziali in america. Un affare che è “costato” 2 milioni di dollari e che frutta ben 4 miliardi di dollari.

Non è chiaro se il gigantesco “tender” del multimiliardario americano stia anticipando l’arrivo del suo patron ma i voli dell’elicottero sulla costa sembrano preludere una visita a breve.