Varazze (Savona) – Incidente mortale e pesanti disagi per chi viaggia in treno, questa mattina, sulla linea ferroviaria Genova – Ventimiglia. Intorno alle 6,20 di questa mattina una persona è stata travolta e uccisa da un treno in transito tra Varazze e Cogoleto e la linea è stata subito bloccata.

L’investimento mortale è avvenuto nei pressi della stazione di Varazze e sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto anche le forze dell’ordine che stanno verificando se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto deliberato da parte della persona deceduta.

Pesanti i ritardi per i treni in transito.