Genova – Cinghiali ancora a spasso per le vie di Marassi e San Fruttuoso e ancora allerta per possibili incidenti con auto e moto di passaggio.

Gli ungulati sono stati segnalati in via Donghi e via Edera, nel quartiere di San Fruttuoso, intorno alla mezzanotte. L’ormai consueta passeggiata alla ricerca di cibo tra i rifiuti o generosamente distribuito dai soliti incivili ha fatto scattare l’allerta della polizia locale che ha inviato messaggi per segnalare la pericolosa presenza ad automobilisti e motociclisti.

Questa mattina, intorno alle 5, invece, una famigliola composta da mamma e cuccioli è stata segnalata a spasso per corso De Stefanis e viale Bracelli a Marassi.

Anche in questo caso è scattata la messaggistica di allerta e l’invio di una pattuglia per garantire la sicurezza dei passanti.

Oggi, a Genova, davanti alla sede della Regione Liguria, si terrà la manifestazione di protesta di Coldiretti per chiedere una campagna di riduzione del numero dei cinghiali che si aggira per le campagne creando problemi alle culture.

(Foto di Archivio)