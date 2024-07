Loano (Savona) – Incidente mortale sulla linea ferroviaria Genova – Savona. Un trentenne che si trovava nei pressi della stazione di Borghetto, nel savonese, è stato travolto da un treno in transito tra Loano e Albenga.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18,30 e subito è stata bloccata la linea per consentire i soccorsi che purtroppo si sono rivelati inutili.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine e il corpo è stato rimosso dalla sede ferroviaria per far ripartire i treni che nel frattempo hanno accumulato forti ritardi.

Non è chiara la dinamica di quanto avvenuto e se l’uomo sia stato agganciato dal convoglio o se abbia cercato di salire in corsa o ancora, se si tratta di un gesto deliberato.

Nei giorni scorsi un’altra persona è morta, travolta da un altro treno a Varazze.