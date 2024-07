Genova – Dopo il marciapiede sprofondato in corso Europa, con due persone cadute dentro e l’anziano precipitato per la rottura di una grata a Sestri Ponente, anche a Marassi si registra il cedimento di un tratto di marciapiede.

L’incidente è avvenuto in viale Bracelli, nella zona alta del quartiere, e solo per un caso nessuno è rimasto ferito. L’asfalto si è infatti aperto sotto il peso di un pedone, rivelando un piccolo cratere sottostante.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune e, per transennare il buco hanno bloccato il marciapiede su cui passa quotidianamente un ragazzino costretto sulla sedia a rotelle che ha proprio in zona un posto auto dedicato e dove viene sperimentato un sistema di tele sorveglianza.

Insieme al pessimo stato di manutenzione del verde a lato strada, l’episodio sta facendo surriscaldare gli animi dei residenti.

Solo qualche giorno fa, in corso Europa, una grossa voragine si è aperta sotto i piedi di una donna che portava un passeggino con bambino a bordo e a Sestri una grata su un marciapiede ha ceduto di schianto e un pensionato ultra 80enne è caduto per alcuni metri.